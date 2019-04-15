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Жертвами урагану в США стали не менше восьмох осіб. Фото: moien.lu

Жертвами урагану в США стали щонайменше восьмеро осіб (ВІДЕО)

15 кві 2019, 08:48
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Жертвами урагану на півдні США стали щонайменше восьмеро осіб, троє з яких — діти. Торнадо, сильний вітер і паводки прийшли в штати Луїзіана, Техас, Міссісіпі і Алабама, залишаючи за собою серйозні руйнування.

Стихійне лихо призвело до великої кількості поранених і багатьох американців залишило без даху над головою. Зараз ураган рушив на східне узбережжя. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

За даними видання, в Техасі містечко Франклін було практично повністю знищене. В археологічному парку торнадо наздогнав туристів і лікарі не змогли врятувати поранену жінку.

У Луїзіані потік води забрав 13-річного хлопчика, а потім поліція знайшла ще одну потонулу особу в салоні затопленого автомобіля.

У штаті Алабама жертвою урагану став працівник, який допомагав розбирати повалені дерева. У штаті Міссісіпі також фіксують одного загиблого і багато поранених.

Раніше повідомлялося, що в середині березня в США циклон приніс ураганний вітер і сніг. Він накрив 25 штатів і викликав безліч ДТП. В результаті загинула одна особа.


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