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Ракурс
Перша серія заключного сезону «Гри престолів» вийшла минулої ночі

Перша частина заключного сезону серіалу «Гра престолів» вийшла минулої ночі (ВІДЕО)

15 кві 2019, 09:25
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Уранці понеділка, 15 квітня, в мережі показали першу частину заключного сезону культового серіалу «Гра престолів».

Прем'єра відбулася у США 14 квітня о 21.00. Орієнтовна тривалість першого епізоду восьмого сезону складає 54 хвилини. Прем'єра нового сезону відбулася на телеканалі HBO. Наразі першу серію можна переглянути відразу на декількох ресурсах.

У новому сезоні «Гри престолів» буде тільки шість серій. У них розповідатиметься про боротьбу за Залізний трон та війну з білими ходаками на чолі з Королем Ночі. Актори розповідали про шокуючі сюжетні повороти, що очікують на глядачів «Гри престолів».

Фентезійний серіал «Гра престолів» створений за циклом романів «Пісня льоду і полум’я» телеканалом НВО. Його автор Джордж Мартін написав першу книгу у 1991 році, серіал вийшов на екрани у 2011 році. Події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в романах. Останні три серіали створено на основі чернеток книг, які ще не з’явились у книгарнях.

Заключний сезон кіносаги міг вийти на екрани ще пізніше. У 2020 році серіал мають намір номінувати на премію «Еммі». За умовами конкурсу, щоб претендувати на неї, черговий сезон повинен вийти на екрани між 1 червня 2019 року і 31 травня 2020 року. Тому творчі серіалу обіцяли, що раніше літа 2020 року глядачі його не побачать. Оскільки «Ігри престолів» вийшли у квітні, то сага претендуватиме на премію вже менш, ніж через рік.

Актриса Емілія Кларк під час зйомок в перших двох сезонах «Гри престолів» розповіла, що перенесла інсульт і три операції на мозку.

Джерело: Ракурс


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