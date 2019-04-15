На атомній електростанції «Фукусіма» з реактора витягають паливні стрижні. Фото: twitter/laprovence

https://racurs.ua/ua/n120749-na-atomniy-elektrostanciyi-fukusima-z-reaktora-vytyagaut-palyvni-stryjni-video.html

Ракурс

В Японії вчені почали витягати паливні стрижні одного з трьох ядерних реакторів АЕС «Фукусіма-1». Зараз проводиться вилучення невикористаних і перших використаних паливних стрижнів третього блоку.

Імовірно, роботи в цьому енергоблоці завершаться через два роки, після чого техніки зможуть перейти до розбору інших двох реакторів, що залишилися. Про це повідомляє Time, посилаючись на Tokyo Electric Power Co.

Найскладнішим етапом залишається видалення розплавленого палива. Вилучення палива з охолоджуючих басейнів раніше відклали на п’ять років через високий рівень радіації.

Зараз же робочі дистанційно управляють краном (на відстані 500 м), за допомогою якого повинні підняти паливо і помістити його в захисну бочку. Весь процес відбувається під водою, щоб не допустити витоку радіації. У кожну бочку поставлять по сім паливних блоків, а потім контейнер опустять у вантажівку.

На машині бочку відправлять до іншого охолоджувального басейну, який зможе убезпечити паливо у разі нового землетрусу.

Зонди зафіксували сліди розплавленого ядерного палива у всіх реакторах, але його точне місце розташування поки встановити не вдається.

У лютому за допомогою робота японці видалили невелике ядерне сміття в другому реакторі, але великі шматки підняти поки що неможливо. У зв’язку з цим виникла необхідність створити робота, який зможе розбивати великі шматки на більш дрібні осколки. Розробкою зайнялася корпорація Toshiba.

До кінця цього року вчені спробують визначити способи вилучення розплавленого палива з реакторів. Сам процес із його видалення планують почати у 2021 році.

Як раніше повідомляв «Ракурс», тривалий стрес через землетрус і цунамі в 2011 році став причиною загибелі понад 3,7 тис. японців. Тоді жертвами стихії стали тисячі осіб, а на АЕС «Фукусіма-1» стався вибух.