Россия не смогла вернуться в ПАСЕ и снять санкции. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120593-rossiya-ne-smogla-vernutsya-v-pase-i-snyat-sankcii.html

Ракурс

Пророссийский доклад голландца Тинни Кокса не помог России вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы. Попытка РФ снять с себя санкции также провалилась.

Во время подготовки документа с помощью множества поправок удалось убрать из доклада самые опасные нормы. Об этом сообщает на своей странице в Facebookнародный депутат Борислав Береза.

Предполагалось, что документ после принятия отменит действующую санкционную процедуру и заменит ее на более сложный механизм. Такой маневр должен был позволить России вернуться в Ассамблею и фактически запретить налагать на нее санкции.

По мнению депутата, следующим шагом России будет попытка склонить Комитет министров Совета Европы к согласию на эту реформу. Украинская делегация ожидает дальнейшие трудности по этому вопросу на летней и осенней сессиях.

Сложный механизм введения санкций до конца не отбросили. Он станет более жесткой версией действующей процедуры, которую будут применять при крайней необходимости против государства-члена Совета Европы, включая Россию.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время обсуждения нового документа, который мог протащить Россию в ПАСЕ, немецкие делегаты нецензурно оскорбили украинцев.