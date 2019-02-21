Антивакцинальные настроения в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n118365-antivakcinalnye-nastroeniya-v-ukraine-prichiny-i-sposoby-preodoleniya.html

Racurs.ua

Министерство здравоохранения и связанные с ним общественные активисты выбрали самый легкий путь: они считают единственно правильным методом борьбы с разжиганием антивакцинальных настроений агрессивную пропаганду. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет эксперт Дмитрий Подтуркин.

По его словам, до 2008 года в Украине не были распространены антивакцинальные настроения, а охват вакцинацией достигал 85−95%. Затем в Украине произошло несколько событий, каждое из которых нанесло сильный удар по доверию к вакцинации.

Первое событие — смерть старшеклассника, жителя Краматорска в 2008 году, меньше чем через сутки после прививки от кори и краснухи.

Далее была целая политическая война с использованием темы вакцинации в качестве оружия. Информационные волны этого противостояния привели к практически вакцинальной истерии в обществе, и антивакцинальные настроения начали зашкаливать.

В 2016 году вакцины в государстве вообще исчезли, потому что в 2015 году Украина отказалась от самостоятельной закупки лекарств за государственные средства. Функции были переданы трем международным организациям. При полном отсутствии вакцин охват вакцинацией упал до критических значений. Так, в 2016 году охват прививками против туберкулеза составил 11,5%, кори — 33,6%, коклюша, дифтерии, столбняка — 1,5%.

С поставкой в ​​2017 году вакцин, которые были закуплены на средства 2015 года, ситуация с наличием улучшилась, а доверие пациентов к государству начало повышаться.

Чиновники, по мнению эксперта, должны не рассказывать о том, что во всем виноваты антивакцинаторы, а начать формировать доверие к вакцинам.

Для этого необходимо вернуть доверие общества к медикам — к их компетентности и профессионализму. Наладить четкие механизмы контроля правильности применения вакцин, фармаконадзор, исследовать каждый случай нетипичных побочных реакций. Кроме того, само государство должно контролировать качество производимых вакцин.

Но и это еще не все. Реальное прекращение антивакцинальниих настроений и возрождение доверия к вакцинации может произойти только после внедрения обязательного медицинского страхования.