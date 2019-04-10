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https://racurs.ua/n120584-deficit-vrachey-v-ukraine-skoro-prevysit-50.html

Ракурс

В Украине не хватает более 7000 семейных врачей. В течение последних пяти лет в 800 сельских амбулаториях вообще не работает ни один врач. На Черниговщине не хватает минимум 30% врачей, а еще 35% или работают на пенсии, или предпенсионного возраста. Скоро дефицит врачей составит более 50%. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет Дмитрий Подтуркин, эксперт по вопросам здравоохранения, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

«Где найти врача в построенную амбулаторию? В президентской инициативе эту ответственность переложили на местные власти — они должны реализовать программу местных стимулов и обеспечить врача жильем. Есть в местных бюджетах такие деньги? Ответ однозначен — нет. И где вообще врача взять, если их нет, а молодые специалисты бегут за границу из-за низких зарплат?» — негодует автор.

Зарплата врача, по словам эксперта, не зависит от желания местных властей. Она зависит от подушного норматива (тарифа), по которому центральный монополист — Нацслужба здоровья — будет платить за обслуживание каждого пациента. За свою зарплату врач и будет удерживать амбулаторию и персонал. А вот тариф одинаков и для сельской, и для городской местности.

«Однако власть „потеряла“ факт, что в селе нужно содержать не только врача в одной амбулатории, а целую сеть в 3−5 дочерних амбулаторий и ФАПов с их персоналом. Поэтому врач в селе будет получать меньше, чем в городе, и о „повышенных зарплатах“ ему придется забыть. Захочет ли молодежь ехать в село при таких условиях?» — спрашивает Дмитрий Подтуркин.

По его убеждению, для решения проблемы первое, что следует сделать, — это наполнить отрасль деньгами и обеспечить стабильные финансовые ресурсы. Для этого — ввести обязательное медицинское страхование.

Второе — надо обеспечить четкое распределение полномочий и ответственности между местной и центральной властью по содержанию объектов медицинской инфраструктуры и обеспечить их финансирование — путем принятия необходимых законопроектов.

Третье, самое главное — не фрагментарный, а фундаментальный последовательный подход к реформированию. Сначала — концептуальные документы — разработка и принятие Стратегии устойчивого развития системы здравоохранения и Программы ее реализации, а затем уже их реализация.