В Киеве погибший в ДТП стал посмертным донором для четырех человек

https://racurs.ua/n201335-v-kieve-pogibshiy-v-dtp-stal-posmertnym-donorom-dlya-chetyreh-chelovek.html

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У Києві загиблий у ДТП став посмертним донором для чотирьох людей.

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Донором став 46-річний киянин, який керував мотоциклом і потрапив у ДТП. Попри зусилля медиків, врятувати чоловіка не вдалося — травми були несумісні з життям.

Про це розповіли в Українському центрі трансплант-координації.

Дружина і син загиблого у ДТП чоловіка, який виріс у мусульманській родині, дали згоду на посмертне донорство. Ще за життя він обговорював з родиною можливість стати донором після смерті.

Рішення, яке вони прийняли, дало змогу подарувати надію на повноцінне життя чотирьом людям.

В Інституті серця пересадили серце 56-річному чоловіку. Водночас команда Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова пересадила печінку 24-річному пацієнту-військовому та нирку 34-річному чоловіку. Ще одну нирку трансплантували 17-річному юнаку у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Усі пацієнти вже проходять період реабілітації.