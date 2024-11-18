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Ракурс
У Києві загиблий у ДТП став посмертним донором для чотирьох людей

У Києві загиблий у ДТП став посмертним донором для чотирьох людей

18 лис 2024, 18:10
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У Києві загиблий у ДТП став посмертним донором для чотирьох людей.


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Донором став 46-річний киянин, який керував мотоциклом і потрапив у ДТП. Попри зусилля медиків, врятувати чоловіка не вдалося — травми були несумісні з життям.

Про це розповіли в Українському центрі трансплант-координації.

Дружина і син загиблого у ДТП чоловіка, який виріс у мусульманській родині, дали згоду на посмертне донорство. Ще за життя він обговорював з родиною можливість стати донором після смерті.

Рішення, яке вони прийняли, дало змогу подарувати надію на повноцінне життя чотирьом людям.

В Інституті серця пересадили серце 56-річному чоловіку. Водночас команда Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова пересадила печінку 24-річному пацієнту-військовому та нирку 34-річному чоловіку. Ще одну нирку трансплантували 17-річному юнаку у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Усі пацієнти вже проходять період реабілітації.

Джерело: Ракурс


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