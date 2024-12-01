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В Минобороны утвердили цифровую реформу ВЛК – комиссию будут проходить без ТЦК
В Минобороны утвердили цифровую реформу ВЛК — комиссию будут проходить без ТЦКhttps://racurs.ua/n201729-v-minoborony-utverdili-cifrovuu-reformu-vlk-komissiu-budut-prohodit-bez-tck.htmlРакурс
Для проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) більше не потрібно буде йти до ТЦК. У Міноборони затвердили цифрову реформу ВЛК.
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Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко написала на своїй сторінці у Фейсбук, що перший етап цифрової реформи реалізують упродовж трьох місяців.
Результат — електронне направлення на ВЛК у «Резерв+" та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді, — повідомляє заступниця міністра.
Другий етап дозволить військовозобов’язаним самостійно обрати лікарню, де проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК. «Буде виконано до 1 червня 2025 року, — говорить Черногоренко.
За її словами, концепцію було погоджено, тому вже незабаром процес проходження військово-лікарської комісії зазнає значних змін.
Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини.
Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному для вас закладі охорони здоровʼя, виконаємо до 1 червня 2025 року, — написала Черногоренко у Facebook.
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