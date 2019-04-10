Антивакцинальні настрої в Україні. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n118365-antyvakcynalni-nastroyi-v-ukrayini-prychyny-ta-sposoby-podolannya.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я і пов’язані з ним громадські активісти обрали найлегший шлях: вони вважають єдиним правильним методом боротьби з розпалюванням антивакцинальних настроїв агресивну пропаганду. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» пише експерт Дмитро Підтуркін.

За його словами, до 2008 року в Україні не були поширені антивакцинальні настрої, а охоплення вакцинацією сягало 85−95%. Потім в Україні сталося кілька подій, кожна з яких завдала сильного удару по прихильності до вакцинації.

Перша подія — смерть старшокласника, жителя Краматорська у 2008 році, менше ніж за добу після щеплення від кору і краснухи.

Далі була ціла політична війна з використанням теми вакцинації як зброї. Інформаційні хвилі цього протистояння призвели до практично вакцинальної істерії в суспільстві, і антивакцинальні настрої почали зашкалювати.

У 2016 році вакцини в державі взагалі зникли, бо у 2015 році Україна відмовилася від самостійної закупівлі ліків за державні кошти. Функції були передані трьом міжнародним організаціям. За повної відсутності вакцин охоплення вакцинацією впало до критичних значень. Так, у 2016 році охоплення щепленнями проти туберкульозу становило 11,5%, кору — 33,6%, коклюшу, дифтерії, правця — 1,5%.

З постачанням у 2017 році вакцин, які були закуплені за кошти 2015 року, ситуація з наявністю покращилася, а довіра пацієнтів до держави почала підвищуватися.

Чиновники, на думку експерта, повинні не розповідати про те, що в усьому винні антивакцинатори, а почати формувати довіру до вакцин.

Для цього необхідно повернути довіру суспільства до медиків — до їхньої компетентності та професіоналізму. Налагодити чіткі механізми контролю правильності застосування вакцин, фармаконагляд, досліджувати кожен випадок нетипових побічних реакцій. Крім того, сама держава повинна контролювати якість вироблених вакцин.

Але і це ще не все. Реальне припинення антивакцинальніих настроїв та відродження довіри до вакцинації може статися тільки після запровадження обов’язкового медичного страхування.