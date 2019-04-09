В ПАСЕ хотят добиться отмены антироссийских санкций. Фото: ТВ Центр

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На заседании бюро Европейской народной партии разгорелся настоящий скандал вокруг антироссийских санкций. Депутат Бундестага Андреас Ник и член ПАСЕ от Германии с нецензурной бранью набросился на представителя Украины.

В ПАСЕ отдельные политики хотят добиться решения вопроса о снятии санкций с Российской Федерации, которые были введены из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом 8 апреля сообщил народный депутат и член ПАСЕ Георгий Логвинский на собственной странице в Facebook.

«Заседание бюро Европейской народной партии закончилось личным оскорблением в мой адрес со стороны не просто депутата, а главы немецкой делегации в Ассамблее Андреаса Ника», — говорится в сообщении.

Немецкий депутат заявил, что антироссийские санкции лишают доходов 250 сотрудников Совета Европы. Логвинский отметил, что нельзя обосновывать снятие санкций финансовыми трудностями, особенно в размере 32 млн евро для 46 стран.

После этих слов немецкий депутат нецензурно выругался и обозвал украинского коллегу. После скандала четыре депутата покинули заседание группы. Остальные члены бюро единогласно проголосовали против изменения процедуры и осудили поведение участников конфликта.

Также сегодня народный депутат Елена Сотник на собственной странице в Facebook сообщила, что в ПАСЕ единогласно поддержали ее поправку, которая предусматривает то, что любые механизмы по санкциям будут дополнительными.

Напомним, 8 апреля бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило проведение срочных дебатов, следствием которых может стать лишение организации права налагать на Россию санкции. Ожидалось, что во время дебатов пророссийские лоббисты предложат «подготовить» доклад, который может изменить распределение полномочий в Совете Европы.