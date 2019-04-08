ПАСЕ могут лишить права налагать санкции на Россию, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n120478-pooschreniya-agressora-buro-pase-utverdilo-srochnye-debaty-otnositelno-antirossiyskih-sankciy.html

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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение срочных дебатов, следствием которых может стать лишение организации права накладывать на Россию санкции.

Ожидается, что во время дебатов пророссийские лоббисты предложат «подготовить» доклад, который может изменить распределение полномочий в Совете Европы, сообщает издание «Европейская правда».

По информации издания, на самом деле проект соответствующей резолюции уже готов, его цель — забрать у ПАСЕ право накладывать санкции на Россию. В попытке продвинуть такое решение задействованы социалистка Лилиан Мори Паскье и лидер группы «Объединенные левые», нидерландский парламентарий Тини Кокс.

Впрочем, решение о проведении срочных дебатов еще не окончательное, его также должен утвердить сессионный зал.

Напомним, американский сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио недавно заявил, что в Конгрессе США наблюдается «усталость» относительно законопроектов, направленных на расширение антироссийских санкций. Рубио является инициатором законопроекта, направленного на ужесточение санкций в связи с вмешательством России в американские выборы.