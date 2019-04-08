Задержали на взятке прокурора. Фото: Кременчуг Тудей

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Ракурс

На взятке погорел чиновник одной из районных прокуратур Одесской области.

Прокурор требовал от фигурантов уголовных производств деньги, за определенную сумму обещал изменить этим лицам меру пресечения. Такую «услугу» злоумышленник хотел сделать одному из подозреваемых, который входил в группу так называемых черных риэлтеров. Бандиты проходят по делу о завладении недвижимостью граждан на территории одного из районов Одесской области. Об этом 8 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, как прокурор получал взятку в размере 10 тыс. долл. от одного человека, находящегося под следствием. Чиновника задержали на одной из улиц Одессы после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас проводят неотложные следственные действия чтобы установить, причастны ли другие сотрудники районной прокуратуры к коррупционной деятельности.

Напомним, в начале апреля силовики задержали на взятке в сумме 5 тыс долл. заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Майор полиции обещал за эти деньги не привлекать гражданина к уголовной ответственности за якобы угон автомобиля.