Росія оголосила ультиматум Раді Європи: повернення 60 млн євро боргу в обмін на власний сценарій реформ

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Росія готова повернути Раді Європи борг у 60 млн євро, який набіг за два роки невиплат. У Раді Федерації російського парламенту в обмін на це вимагають реформувати Раду Європи таким чином, щоб кожна делегація мала гарантоване право голосу.

Про такий сценарій подій російському виданню «Известия» розповіло дипломатичне джерело, знайоме з ситуацією.

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що Росія поверне борг, якщо Парламентська асамблея (ПАРЄ) «усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій». Йдеться про те, щоб кожна делегація мала гарантоване право голосу. У такому випадку Росія виплатить і щорічний внесок, і поверне борг, який накопичився за минулі два роки.

Французький депутат в ПАРЄ Олів'є Бехті вважає, що Росія повинна повернутися в ПАРЄ і мати можливість вибирати генсекретаря ради та суддів Європейського суду з прав людини тільки у тому випадку, якщо «Москва дасть позитивні сигнали щодо української кризи».

Нагадаємо, на початку квітня цього року проросійська доповідь голландця Тінні Кокса не допомогла Росії повернути делегацію до Парламентської асамблеї ради Європи. Спроба РФ зняти з себе санкції також провалилася.

Росіяни планували скасувати діючу процедуру введення санкцій і замінити її на більш складний механізм. Такий маневр повинен був дозволити Росії повернутися до Асамблеї і фактично заборонити накладати на неї санкції.