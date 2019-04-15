У Черкасах через сльозогінний газ стало зле 74 дітям. Фото: ДСНС

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Сьогодні в Черкасах сталося масове отруєння дітей в школі № 1. До Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізували 38 дітей, ще 37 учнів отримали медичну допомогу амбулаторно. Причиною поганого самопочуття дітей став сльозогінний газ, який розпорошили в вестибюлі навчального закладу.

Національне антикорупційне бюро підозрює чиновників Державного бюро розслідувань в можливій ​​державній зраді. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила передати розслідування Службі безпеки України.

Рада Європейського Союзу сьогодні ухвалила директиву, якою регулює постачання газу до Європи морськими газогонами, що значно вплине на російський проект. Таким чином російський газогін «Північний потік-2» не буде управлятися «Газпромом». Компанія з РФ не тільки повинна передати управління трубопроводом іншій компанії, але й змушена буде надати вільний доступ до нього іншим компаніям-постачальникам.

Тим часом росЗМІ повідомили, що Москва готова повернути Раді Європи борг у 60 млн євро, який набіг за два роки невиплат. У Раді Федерації російського парламенту в обмін на це вимагають реформувати РЄ таким чином, щоб кожна делегація мала гарантоване право голосу.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації сьогодні продовжила термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених моряків Військово-морських сил Збройних сил України. Розслідування продовжено до кінця серпня.