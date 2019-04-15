В Криму російські силовики затримали іміма мечеті. Фото: atr

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Окупанти в Криму обшукали мечеть та помешкання імама Рустема Абілєва й після завершення так званих слідчих дій затримали духовного керівника.

Обшуки проводились у селі Штурмове, яке належить до міста Севастополя. Були задіяні співробітники Федеральної служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ та Росгвардії. Вони нібито вилучили заборонену літературу, документи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші предмети. Про це повідомляє у Facebook правозахисна організація «Кримська солідарність».

Видання «Крим. Реалії» пише, що Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що за підозрою «в публічних закликах до екстремістської діяльності» затримали мешканця Севастополя.

Нібито уродженець Узбекистану 1984 року народження, в одній із релігійних установ Севастополя проводив проповіді з використанням «забороненої літератури, в яких закликав до насильницьких дій щодо громадян, які не поділяють його релігійних переконань». Зазначається, що слідчі ФСБ порушили кримінальну справу стосовно затриманого за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності.

Нагадаємо, 15 квітня відбулися нові обшуки в помешканнях кримських татар. Російські силовики уранці вдерлися до мечеті та будинку імама в селі Штурмове поблизу Севастополя. Під час обшуків були присутні журналісти телеканалу «Росія 1», інформаційного каналу «Севастополь ІКС-ТВ» та інших російських ЗМІ.