Портнов стверджує, що Верховний і Антикорупційний суди... користуються високою суспільною довірою / Фото: ua.utro.news

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Екс-керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що після виборів не доведеться проводити чергову судово-правову реформу. На його думку, рівень суспільної довіри залишається високим до Вищого антикорупційного суду та нового Верховного суду.

«Є органи, до яких рівень суспільної довіри залишається високим. Це і Вищий антикорупційний суд, сформований із залученням іноземних експертів, і новий Верховний суд», — сказав Портнов в інтерв’ю «Закону і Бізнесу».

Він додав, що будь-який чиновник, котрий спробує повернути судово-правову систему до попереднього стану, постане перед проблемою можливого повного розвалу цієї системи або зіткнеться із втратою довіри до новоутворених інституцій.

«Подобається це комусь чи ні, але не варто тішити себе ілюзіями: зруйнувати Верховний чи Вищий антикорупційний суди нікому вже не вдасться. Хоча рівень суспільної довіри до них сформований обманним шляхом, маємо виходити з того, що він є", — вважає екс-соратник Януковича, який з 2014 року перебуває у Відні.

На його думку, суди потрібно «залишити у спокої» й повністю відмовитися від кулуарних домовленостей щодо ухвалення тих чи інших судових рішень.

«…Необхідно відмовитися від спроб давати вказівки щодо тих чи інших судових рішень, звести до мінімуму намагання реформувати, ліквідувати суди, переатестовувати, люструвати чи переоцінювати суддів», — каже Портнов.

Окрім цього, він вважає, що потрібно «дотримуватися Конституції» й незалежно від того, яким буде рішення Конституційного суду у справі щодо «розформування» Верховного суду України і створення замість нього оновленого Верховного суду, повернути представників Вищих спеціалізованих судів на посади (не нижчі від попереднього рівня) та виплатити їм компенсації за незаконне звільнення.