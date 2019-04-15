Глобальне потепління може призвести до епідемій в Сибіру. Фото: Артем Головин

https://racurs.ua/ua/n120782-globalne-poteplinnya-moje-pryzvesty-do-epidemiy-sybirskoyi-vyrazky-v-rosiyi-vcheni.html

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Глобальне потепління та танення льодовиків в російському Сибіру може призвести до епідемій сибірської виразки. Це дуже небезпечне інфекційне захворювання, що може вражати, як тварин, так і людей.

Потепління клімату впливає на глибину вічної мерзлоти. Щороку в Якутії промерзлий шар землі скорочується на кілька сантиметрів. Наукове дослідження 2011 року встановило, що з 1949 року по 1996 рік в частинах Якутії, які найбільш вразливі до потепління, померла 21 особа від сибірської виразки. Про це повідомляє The Telegraph.

За останні 70 років перша епідемія сибірської виразки сталася на Ямалі в 2016 році. Тоді температура повітря складала 35° тепла за Цельсієм. Того року загинули 2 тис. оленів, було госпіталізовано 96 осіб. Також помер дванадцятирічних хлопчик, який вживав сиру оленину. Експерти тоді заявили, що вірус сибірської виразки вивільнився з інфікованих ділянок через танення вічної мерзлоти через спекотну погоду.

Видання пише, що мешканці Сибіру, які розводять оленів, як правило, не спалюють тіла мертвих тварин, а організовують могильники, яких потім уникають. Влада РФ заявляла, що в 2010 році в країні було більше 35 тис. пунктів «неблагополучних щодо сибірки», серед них — 8 тис. скотомогильників.

Експерти заявляють, що через танення льодовиків може вивільнитися не лише вірус сибірської виразки, але й більш стародавні хвороби часів палеоліту. Біологи заявляють, що спори сибірської виразки можуть зберігатися в умовах вічної мерзлоти до 2 тис. 500 років, а потім оживати при попаданні в більш теплу температуру.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року кілька разів фіксували осередки сибірської виразки в Україні. Так, хвору на сибірку корову виявили у селі Миколаївка-Новоросійська Саратського району Одеської області.