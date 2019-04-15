Глобальное потепление может привести к эпидемиям в Сибири. Фото: Артем Головин

https://racurs.ua/n120782-globalnoe-poteplenie-mojet-privesti-k-epidemiyam-sibirskoy-yazvy-v-rossii-uchenye.html

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Глобальное потепление и таяние ледников в российской Сибири может привести к эпидемии сибирской язвы. Это очень опасная инфекционная болезнь, что может поражать как животных, так и людей.

Потепление климата влияет на глубину вечной мерзлоты. Ежегодно в Якутии промерзший слой земли сокращается на несколько сантиметров. Научное исследование 2011 года установило, что с 1949 года по 1996 год в частях Якутии, которые наиболее уязвимы к потеплению, умер 21 человек от сибирской язвы. Об этом сообщает The Telegraph.

За последние 70 лет первая эпидемия сибирской язвы произошла на Ямале в 2016 году. Тогда температура воздуха составляла 35° тепла по Цельсию. В том году погибли 2 тыс. оленей, были госпитализированы 96 человек. Также умер двенадцатилетних мальчик, который употреблял сырую оленину. Эксперты тогда заявили, что вирус сибирской язвы высвободился из инфицированных участков из-за таяния вечной мерзлоты из-за жаркой погоды.

Издание пышет, что обитатели Сибири, которые разводят оленей, как правило, не сжигают тела мертвых животных, а организовывают могильники, которых потом избегают. Власти РФ заявляли, что в 2010 году в стране было более 35 тыс. пунктов «неблагополучных по сибирской язве», среди них — 8 тыс. скотомогильников.

Эксперты заявляют, что из-за таяния ледников может освободиться не только вирус сибирской язвы, но и более древние болезни времен палеолита. Биологи заявляют, что споры сибирской язвы могут сохраняться в условиях вечной мерзлоты до 2 тыс. 500 лет, а потом оживать при попадании в более теплую температуру.

Напомним, в октябре 2018 года несколько раз фиксировали очаги сибирской язвы в Украине. Так, больную язвой корову обнаружили в селе Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области.