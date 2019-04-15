В восьми областях и в Киеве не хватает членов избиркомов. Фото: UATV

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Членов избирательных комиссий не хватает в восьми областях Украины и в городе Киеве.

Центральная избирательная комиссия призвала украинцев принять участие в их работе. Сегодня — последний день формирования составов участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в заявлении, которое 15 апреля опубликовали на странице ЦИК в Facebook.

«Сегодня существует потребность в ответственной позиции граждан, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий. Это не позволяет укомплектовать соответствующие составы УИК в ряде округов», — говорится в тексте заявления.

Не хватает членов избирательных комиссий в округах № 26, 27, 28 (Днепропетровская область), № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область), № 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область), № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область), № 157, 161 (Сумская область), № 171, 176, 180 (Харьковская область), № 183, 184, 185 (Херсонская область), № 206, 209, 210 (Черниговская область) и № 216, 217, 220, 223 (город Киев).

В Центризбиркоме добавили, что все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК.

Напомним, до 15 апреля можно было изменить место голосования во втором туре президентских выборов. В Министерстве юстиции заявляли, что это можно было сделать, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей по месту пребывания в день выборов, избирательного участка, расположенного вблизи, или по адресу регистрации.