Полиция отчиталась о раскрытии резонансного убийства. Фото: Олег Гнатюк

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Полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, которого 5 марта застрелили в Днепровском районе Киева.

Правоохранители задержали трех человек 1969, 1970 и 1975 годов рождения. Этих мужчин следователи подозревают в причастности к убийству. Один из задержанных уже имел судимость и сотрудничал с потерпевшим. Следователи установили, что убийство было совершено из корыстных мотивов. Об этом 15 апреля заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

«Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия», — отметил Аваков.

Полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов уголовного производства, изъяли два пистолета системы «Макарова», более 1 тыс. патронов различного калибра, четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка «Порт Ла — Рошель», что была в 2018 году похищенная во Франции из музея в городе Нанси. Стоимость картины 1,5 млн долл.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева возле метро «Левобережная» произошло убийство. Во дворе дома на улице Флоренции застрелили водителя автомобиля Mercedes.

Впоследствии экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитый водитель был свидетелем по делу так называемых «бриллиантовых прокуроров». О том, что погибший опознал свои бриллианты у прокурора Корнийца и дал соответствующие показания в прокуратуре заявил и другой бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько. В МВД отметили, что имя убитого — Сергей Киселев.

В Генеральной прокуратуре заявили, что застреленный водитель «Мерседеса» не был свидетелем по делу так называемых «бриллиантовых прокуроров».