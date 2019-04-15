Поліція відзвітувала про розкриття резонансного вбивства. Фото: Олег Гнатюк

https://racurs.ua/ua/n120779-rozkryto-rezonansne-vbyvstvo-uvelira-sergiya-kyselova-v-kyievi-mvs-foto.html

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Поліція розкрила вбивство ювеліра Сергія Кисельова, якого 5 березня застрелили в Дніпровському районі Києва.

Правоохоронці затримали трьох осіб 1969, 1970 та 1975 років народження. Цих чоловіків слідчі підозрюють у причетності до вбивства. Один із затриманих вже мав судимість та співпрацював із потерпілим. Cлідчі встановили, що вбивство було скоєно з корисливих мотивів. Про це 15 квітня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомила прес-служба МВС у Facebook.

«Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Із ними проводяться слідчі дії», — зазначив Аваков.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, вилучили два пістолети системи «Макарова», понад 1 тис. набоїв різного калібру, чотири ручних гранати Ф1 та РГД-5, а також витвори мистецтва, серед яких імовірно картина Поля Синьяка «Порт Ла — Рошель», що була в 2018 році викрадена у Франції із музею у місті Нансі. Вартівсть картини 1,5 млн дол.

Нагадаємо, 5 березня в Дніпровському районі Києва поблизу метро «Лівобережна» сталося вбивство. У дворі будинку на вулиці Флоренції застрелили водія автомобіля Mercedes.

Згодом екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що вбитий водій був свідком у справі так званих «діамантових прокурорів». Про те, що загиблий упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і дав відповідні свідчення у прокуратурі заявив й інший колишній заступник генпрокурора Віталій Касько. У МВС зазначили, що ім’я вбитого — Сергій Кисельов.

У Генеральній прокуратурі заявили, що застрелений водій «Мерседеса» не був свідком у справі так званих «діамантових прокурорів».