У восьми областях та в Києві бракує членів виборчкомів. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n120780-cvk-u-vosmy-oblastyah-ukrayiny-ta-v-kyievi-brakuie-chleniv-vyborchkomiv.html

Ракурс

Членів виборчих комісій не вистачає в восьми областях України та в місті Києві.

Центральна виборча комісія закликала українців взяти участь у їхній роботі. Сьогодні — останній день формування складів дільничних виборчих комісій. Про це йдеться в заяві, яка 15 квітня опублікована на сторінці ЦВК у Facebook.

«Сьогодні існує потреба у відповідальній позиції громадян, оскільки окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчих комісій. Це не дозволяє укомплектувати відповідні склади ДВК у низці округів», — йдеться в тексті заяви.

Не вистачає членів виборчих комісій в округах № 26, 27, 28 (Дніпропетровська область), № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатська область), № 100, 101, 102, 103 (Кіровоградська область), № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганська область), № 157, 161 (Сумська область), № 171, 176, 180 (Харківська область), № 183, 184, 185 (Херсонська область), № 206, 209, 210 (Чернігівська область) та № 216, 217, 220, 223 (місто Київ).

У Центрвиборчкомі додали, що всі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо у приміщеннях ОВК.

Нагадаємо, до 15 квітня можна було змінити місце голосування в другому турі президентських виборів. У Міністерстві юстиції заявляли, що це можна було зробити, звернувшись до органу ведення Держреєстру виборців за місцем перебування на день виборів, виборчої дільниці, розташованої поблизу, чи за адресою реєстрації.