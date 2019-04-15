Портнов утверждает, что Верховный и Антикоррупционный суды... пользуются высоким общественным доверием / Фото: ua.utro.news

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Экс-руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что после выборов не будет надобности проводить очередную реформу в судебно-правовой сфере. Также, по его мнению, уровень общественного доверия остается высоким к Высшему антикоррупционному суду и новому Верховному суду.

«Есть органы, к которым уровень общественного доверия остается высоким. Это и Высший антикоррупционный суд, сформированный с привлечением иностранных экспертов, и новый Верховный суд», — сказал Портнов в интервью изданию «Закон и Бизнес».

Он добавил, что любой чиновник, который попытается вернуть судебно-правовую систему в прежнее состояние, столкнется с проблемой возможного полного развала этой системы или утратой доверия к новым институтам.

«Нравится это кому-то или нет, но не стоит тешить себя иллюзиями: разрушить Верховный или Высший антикоррупционный суды никому уже не удастся. Хотя уровень общественного доверия к ним сформирован обманным путем, следует исходить из того, что он есть», — считает экс-соратник Януковича, который с 2014 года находится в Вене.

По его мнению, суды нужно «оставить в покое» и полностью отказаться от кулуарных договоренностей о принятии тех или иных судебных решений.

«…Необходимо отказаться от попыток давать указания относительно тех или иных судебных решений, свести к минимуму попытки реформировать, ликвидировать суды, провести переаттестацию, люстрировать или переоценивать судей», — говорит Портнов.

Кроме этого, он считает, что нужно «соблюдать Конституцию» и независимо от того, каким будет решение Конституционного суда по делу о «расформировании» Верховного суда Украины и создании вместо него обновленного Верховного суда, вернуть представителей Высших специализированных судов в должности (не ниже предыдущего уровня) и выплатить им компенсации за незаконное увольнение.