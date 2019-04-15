В Крыму российские силовики задержали имима мечети. Фото: atr

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Оккупанты в Крыму обыскали мечеть и жилище имама Рустема Абилева и после завершения так называемых следственных действий задержали духовного руководителя.

Обыски проводились в селе Штурмовое, которое относится к городу Севастополю. Были задействованы сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Росгвардии. Они якобы изъяли запрещенную литературу, документы, компьютерную технику, средства связи и другие предметы. Об этом сообщает в Facebook правозащитная организация «Крымская солидарность».

Издание «Крым. Реалии» пишет, что Федеральная служба безопасности России утверждает, что по подозрению в публичных призывах к «экстремистской деятельности» задержали жителя Севастополя.

Якобы уроженец Узбекистана 1984 года рождения, в одной из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди «с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, которые не разделяют его религиозных убеждений». Отмечается, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении задержанного за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Напомним, 15 апреля прошли новые обыски в домах крымских татар. Российские силовики утром ворвались в мечеть и дом имама в селе Штурмовое вблизи Севастополя. Во время обысков присутствовали журналисты телеканала «Россия 1», информационного канала «Севастополь ИКС-ТВ» и других российских СМИ.