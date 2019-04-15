Новые обыски в Крыму: силовики ворвались в мечеть и дом имама

https://racurs.ua/n120760-novye-obyski-v-krymu-siloviki-vorvalis-v-mechet-i-dom-imama.html

Ракурс

Новые обыски в домах крымских татар состоялись 15 апреля на оккупированном Россией полуострове. Российские силовики утром ворвались в мечеть и дом имама в селе Штурмовое вблизи Севастополя (Балаклавский район).

Как сообщает правозащитное движение «Крымская солидарность», следственные действия проходят в доме Рустема Абилева на улице Акьяр 48. Сначала силовики приехали в мечеть, имамом которой является Абилев.

Во время обысков присутствовали журналисты телеканала «Россия 1», информационного канала «Севастополь ИКС-ТВ» и других росСМИ.

Рустам Абилев ведет стоматологическую практику в собственной клинике. Он — выпускник Крымского государственного мединститута.

Напомним, что в конце марта в оккупированном Крыму прошли массовые обыски и аресты крымских татар. Российские оккупанты отправили в СИЗО 23 фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Их подозревают в деятельности организации, которая в РФ с 2003 года считается террористической.

Россияне задержали также гражданских журналистов, которые транслировали в сети обыски. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил обыски и аресты с облавами сталинских чекистов.