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Нові обшуки в Криму: силовики вдерлися до мечеті та будинку імама

Нові обшуки в Криму: силовики вдерлися до мечеті та будинку імама

15 кві 2019, 12:45
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Нові обшуки в помешканнях кримських татар відбулися 15 квітня на окупованому Росією півострові. Російські силовики уранці вдерлися до мечеті та будинку імама в селі Штурмове поблизу Севастополя (Балаклавський район).

Як повідомляє правозахисний рух «Кримська солідарність», слідчі дії відбуваються у будинку Рустема Абілєва на вулиці Ак’яр 48. Спочатку силовики приїхали до мечеті, імамом якої є Абілєв.

Під час обшуків були присутні журналісти телеканалу «Росія 1», інформаційного каналу «Севастополь ІКС-ТВ» та інших росЗМІ.

Рустем Абілєв веде стоматологічну практику у власній клініці. Він — випускник Кримського державного медінституту.

Нагадаємо, що наприкінці березня в окупованому Криму відбулися масові обшуки та арешти кримських татар. Російські окупанти відправили у СІЗО 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Їх підозрюють в діяльності партії, яка в РФ з 2003 року вважається терористичною.

Росіяни затримали й цивільних журналістів, які транслювали в мережі обшуки. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв обшуки та арешти із облавами сталінських чекістів.

Джерело: Ракурс


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