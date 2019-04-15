Отруєння сталося в школі Черкас. Фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/ua/n120775-otruiennya-v-cherkaskiy-shkoli-z-balonchykiv-rozporoshyly-slozoginnyy-gaz-postrajdaly-75-osib.html

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Масове отруєння школярів невідомою речовиною сталося 15 квітня в Черкасах.

Отруїлися 75 учнів школи № 1. До Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізували 38 дітей, ще 37 отримали медичну допомогу амбулаторно. Про це сьогодні в Facebook повідомило Міністерство охорони здоров’я із посиланням на Центр екстреної медицини та медицини Черкас.

Зазначається, що стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий. Ще 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.

Місцеві ЗМІ пишуть, що сьогодні в гардеробній школи розпорошили кілька балончиків із сльозогінним газом. Як розповів заступник мера Черкас Ігор Волошин, школярі почали кашляти, очі дітей почали сльозитися. Постраждалі жалілися на біль у горлі.

Правоохоронці повинні з’ясувати всі обставини події. За однією з версій, сльозогінний газ могли розпорошили діти.

Нагадаємо, 4 квітня в Хмельницькому сталося масове отруєння дітей. До місцевої інфекційної лікарні потрапили 24 дитини. Постраждалі вживали молочну продукцію з кухні при Хмельницькій міській дитячій лікарні.