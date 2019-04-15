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У мережі з'явилося раритетне відео того, як Зеленський до Путіна просився
Заберіть мене й Україну хоча б за борги: раритетне відео того, як Зеленський до Путіна просився (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120774-zaberit-mene-i-ukrayinu-hocha-b-za-borgy-rarytetne-video-yak-zelenskyy-do-putina-prosyvsya.htmlРакурс
У мережі з’явилося раритетне відео із записом виступу команди «95 Квартал», у якому її тодішній капітан, а нині кандидат у президенти України Володимир Зеленський просить у президента РФ забрати його в Росію за борги.
На відео у Фейсбук Зеленський перебиває інших гравців своєї команди і промовляє до Володимира Путіна, який, до речі, перебував серед глядачів шоу.
«Я зараз звернуся до людини, від якої залежить моя доля. Та що там — доля всієї України», — заявив Зеленський і після паузи продовжив: «Володимире Володимировичу, заберіть мене. Ну хоча б за борги, я вас дуже прохаю».
Путін після цього жарту стримано посміхнувся.
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