У мережі з'явилося раритетне відео того, як Зеленський до Путіна просився

https://racurs.ua/ua/n120774-zaberit-mene-i-ukrayinu-hocha-b-za-borgy-rarytetne-video-yak-zelenskyy-do-putina-prosyvsya.html

Ракурс

У мережі з’явилося раритетне відео із записом виступу команди «95 Квартал», у якому її тодішній капітан, а нині кандидат у президенти України Володимир Зеленський просить у президента РФ забрати його в Росію за борги.

На відео у Фейсбук Зеленський перебиває інших гравців своєї команди і промовляє до Володимира Путіна, який, до речі, перебував серед глядачів шоу.

«Я зараз звернуся до людини, від якої залежить моя доля. Та що там — доля всієї України», — заявив Зеленський і після паузи продовжив: «Володимире Володимировичу, заберіть мене. Ну хоча б за борги, я вас дуже прохаю».

Путін після цього жарту стримано посміхнувся.