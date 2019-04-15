Засуджено проросійського диверсанта. Фото: Прикордоння

https://racurs.ua/ua/n120773-sud-v-odesi-uhvalyv-vyrok-prorosiyskomu-dyversantu-za-pidgotovku-ta-vchynennya-teraktiv-v-ukrayini.html

Ракурс

До семи років та восьми місяців позбавлення волі засудили одесита, причетного до підготовки та вчинення терактів у різних регіонах України.

Приморський районний суд Одеси визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вже триває судовий розгляд щодо п’яти інших учасників угруповання. Про це 15 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що в 2015 році зловмисник приєднався до групи терористів, які діяли на території Одещини та Миколаївщини. Мешканець Одеси виготовляв вибухові пристрої. Прокремлівські диверсанти планували здійснити низку терактів в Україні, їх затримали влітку 2015 року.

Під час обшуків в гаражі одного з фігурантів кримінальної справи знайшли зброю, боєприпаси та саморобну вибухівку. Цей пристрій мав використатися для вчинення теракту в Миколаєві. Експерти встановили, що деталі пристрою такі ж, які й були використані під час вибухів на одеській залізниці у квітні-червні 2015 року.

Нагадаємо, 22 березня в Харкові співробітники СБУ запобігли теракту в метрополітені. Вибух на замовлення російських спецслужб повинен був здійснити місцевий житель. За проведення теракту чоловікові заплатили 15 тис. дол.