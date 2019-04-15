Екшн по-українськи: озброєний водій напідпитку втікав від поліції, протаранив два авто і спровокував стрілянину. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n120772-ozbroienyy-vodiy-napidpytku-vtikav-vid-policiyi-protaranyv-dva-avto.html

Ракурс

Потрійна ДТП за участі п’яного озброєного водія, поліцейських і пересічних громадян сталася на Рівненщині близько 3.00 ночі.

Водій BMW на іноземній реєстрації створював аварійні ситуації на дорозі поблизу села Олександрія й ігнорував вимоги патрульних про зупинку, через що поліція на Mitsubishi Outlander вирушила в погоню за порушником. Останній лише збільшив швидкість, прямуючи у бік Рівного.

Біля села Малий Житин утікач протаранив патрульний автомобіль Toyota Prius, що рухався йому назустріч із увімкненими маячками. Та це теж не зупинило порушника: різко розвернувшись на смугу зустрічного руху, він врізався в Mitsubishi Outlander, водій якого вирішив заблокувати BMW.

Але зупинили розбишаку лише постріли поліцейських по колесах його авто. Після цього водій вирішив здатися.

Як виявилося під час огляду BMW, в салоні була зброя — травматичний пістолет без дозвільних документів. Сам водій перебував у стані сп’яніння: драгер показав 1,62 проміле алкоголю. Згодом було встановлено його особу — це 32-річний житель села Вітковичі, що в Березнівському районі.

Внаслідок аварії постраждали двоє патрульних, їм знадобилася медична допомога. Також травми дістав пасажир BMW — 32-річний товариш водія.

Триває розслідування за ч. 2 ст. 342 (опір представнику поліції) та ст. 345 (насильство стосовно працівника поліції) КК України.