Залишилося сім днів: віце-спікеру ВР Геращенко погрожують по телефону. Фото: rg

https://racurs.ua/ua/n120771-zalyshylosya-sim-dniv-vice-spikeru-vr-geraschenko-pogrojuut-po-telefonu-foto.html

Ракурс

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко регулярно отримує телефонні погрози. Невідомі особи надсилають повідомлення на мобильний та пошту чиновниці.

За словами Геращенко, вона не боїться погроз и не скаржилася до Міністерства внутрішніх справ (МВС). Чиновниця зізналася, що раніше їй вже погрожували при режимі Януковича, однак деталі вона не розкрила. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У своєму повідомленні Геращенко також звернулася до МВС і попросила почати займатися своїми обов’язками, а не коментувати ролики в інтернеті і виборчий процес.

Чиновниця наголосила, що виборчим процесом займається Центрвиборчком, а МВС має зосередитися на злочинності і безпеці українців.

Наприкінці повідомлення Геращенко все ж подякувала простим поліцейським за їхню важку роботу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку березня, коли Геращенко була в Одесі, її картка голосувала у Верховній Раді.