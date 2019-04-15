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Ракурс
Залишилося сім днів: віце-спікеру ВР Геращенко погрожують по телефону. Фото: rg

«Залишилося сім днів»: Геращенко показала смс із погрозами (ФОТО)

15 кві 2019, 15:26
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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко регулярно отримує телефонні погрози. Невідомі особи надсилають повідомлення на мобильний та пошту чиновниці.

За словами Геращенко, вона не боїться погроз и не скаржилася до Міністерства внутрішніх справ (МВС). Чиновниця зізналася, що раніше їй вже погрожували при режимі Януковича, однак деталі вона не розкрила. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко погрожують по телефону. Фото: Facebook/Геращенко

У своєму повідомленні Геращенко також звернулася до МВС і попросила почати займатися своїми обов’язками, а не коментувати ролики в інтернеті і виборчий процес.

Чиновниця наголосила, що виборчим процесом займається Центрвиборчком, а МВС має зосередитися на злочинності і безпеці українців.

Наприкінці повідомлення Геращенко все ж подякувала простим поліцейським за їхню важку роботу.

Заява Геращенко у Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку березня, коли Геращенко була в Одесі, її картка голосувала у Верховній Раді.

Джерело: Ракурс


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