Появу провокаційної антиреклами з Порошенком розслідуватимуть в МВС

https://racurs.ua/ua/n120770-komu-kinec-mvs-rozsliduvatyme-poyavu-provokaciynyh-bordiv-iz-foto-poroshenka.html

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Появу провокаційних бордів в стилістиці виборчої кампанія чинного глави держави Петра Порошенка розслідуватимуть в Міністерстві внутрішніх справ.

Поліцію зацікавили рекламні конструкції, які з’явилися увечері 14 квітня в кількох містах України. На них зображено профіль людини, яка схожа на Порошенка, а також напис «Кінець».

Правоохоронці планують встановити замовника такої реклами, повідомив 15 квітня на брифінгу в МВС радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

За його словами, на рекламних площах відсутні вихідні дані. Стойко відзначив, що у деяких містах за фактами розміщення провокаційної реклами складено адмінпротоколи, а суди постановили такі борди зняти. Поліція також реєструє протоколи щодо поширення листівок з текстом «Зеленський — наркоман».

Минулого тижня у мережі з’явився відеоролик, змонтований на основі рекламного відео Зеленського. На ньому кандидата збивають вантажівкою, закінчується ролик фразою «У кожного своя дорога» і натякає на те, що Зеленський вживає наркотики. Це відео зацікавило поліцію, яка пообіцяла з’ясувати осіб, які замовили і розмістили ролик.