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Появление провокационной антирекламы с Порошенко будут расследовать в МВД
Кому «конец»? МВД будет расследовать появление провокационных бордов с фото Порошенкоhttps://racurs.ua/n120770-komu-konec-mvd-budet-rassledovat-poyavlenie-provokacionnyh-bordov-s-foto-poroshenko.htmlРакурс
Появление провокационных бордов в стилистике избирательной кампания действующего главы государства Петра Порошенко будут расследовать в Министерстве внутренних дел.
Полицию заинтересовали рекламные конструкции, которые появились вечером 14 апреля в нескольких городах Украины. На них изображен профиль человека, похожего на Порошенко, а также надпись «Конец».
Правоохранители планируют установить заказчика такой рекламы, сообщил 15 апреля на брифинге в МВД советник министра внутренних дел Иван Стойко.
По его словам, на рекламных площадях отсутствуют выходные данные. Стойко отметил, что в некоторых городах по фактам размещения провокационной рекламы составлены админпротоколы, а суды постановили такие борды снять. Полиция также составляет протоколы относительно распространения листовок с текстом «Зеленский — наркоман».
На прошлой неделе в сети появился видеоролик, смонтированный на основе рекламного видео Зеленского. На нем кандидата сбивают грузовиком. Заканчивается ролик фразой «У каждого своя дорога» и намекает на то, что Зеленский употребляет наркотики. Это видео заинтересовало полицию, которая пообещала выяснить лиц, заказавших и разместивших ролик.
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