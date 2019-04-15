Появление провокационной антирекламы с Порошенко будут расследовать в МВД

https://racurs.ua/n120770-komu-konec-mvd-budet-rassledovat-poyavlenie-provokacionnyh-bordov-s-foto-poroshenko.html

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Появление провокационных бордов в стилистике избирательной кампания действующего главы государства Петра Порошенко будут расследовать в Министерстве внутренних дел.

Полицию заинтересовали рекламные конструкции, которые появились вечером 14 апреля в нескольких городах Украины. На них изображен профиль человека, похожего на Порошенко, а также надпись «Конец».

Правоохранители планируют установить заказчика такой рекламы, сообщил 15 апреля на брифинге в МВД советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, на рекламных площадях отсутствуют выходные данные. Стойко отметил, что в некоторых городах по фактам размещения провокационной рекламы составлены админпротоколы, а суды постановили такие борды снять. Полиция также составляет протоколы относительно распространения листовок с текстом «Зеленский — наркоман».

На прошлой неделе в сети появился видеоролик, смонтированный на основе рекламного видео Зеленского. На нем кандидата сбивают грузовиком. Заканчивается ролик фразой «У каждого своя дорога» и намекает на то, что Зеленский употребляет наркотики. Это видео заинтересовало полицию, которая пообещала выяснить лиц, заказавших и разместивших ролик.