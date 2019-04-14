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Ракурс
Билборды Порошенко. Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец» (ФОТО)

14 апр 2019, 22:26
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В украинских городах появились билборды в стилистике агитационной компании Петра Порошенко с надписью «Конец».

Пользователи соцсетей поделились фотографиями этих билбордов. На данный момент такие борды заметили в Киеве и Черновцах.

Предвыборные штабы кандидатов в президенты еще не прокомментировали ситуацию. Кто является заказчиком столь провокационной рекламы еще не известно. Пользователи соцсетей называют эти борды черным пиаром.

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец». Фото: obozrevatel.com

Сегодня во время встречи с журналистами на НСК «Олимпийском» Порошенко рассказал о том, почему использовал в своей рекламе изображение президента РФ Владимира Путина. Порошенко напомнил, что в своих выступлениях президент РФ неоднократно заявлял, что его устроит любой президент Украины, кроме Порошенко. Поэтому, по словам действующего президента Украины, стране необходим опытный человек, который сможет противостоять агрессии России.

Источник: Ракурс


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