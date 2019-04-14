Билборды Порошенко. Фото: obozrevatel.com

https://racurs.ua/n120745-v-ukrainskih-gorodah-poyavilis-bilbordy-v-stilistike-poroshenko-s-nadpisu-konec-foto.html

Ракурс

В украинских городах появились билборды в стилистике агитационной компании Петра Порошенко с надписью «Конец».

Пользователи соцсетей поделились фотографиями этих билбордов. На данный момент такие борды заметили в Киеве и Черновцах.

Предвыборные штабы кандидатов в президенты еще не прокомментировали ситуацию. Кто является заказчиком столь провокационной рекламы еще не известно. Пользователи соцсетей называют эти борды черным пиаром.

Сегодня во время встречи с журналистами на НСК «Олимпийском» Порошенко рассказал о том, почему использовал в своей рекламе изображение президента РФ Владимира Путина. Порошенко напомнил, что в своих выступлениях президент РФ неоднократно заявлял, что его устроит любой президент Украины, кроме Порошенко. Поэтому, по словам действующего президента Украины, стране необходим опытный человек, который сможет противостоять агрессии России.