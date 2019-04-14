Ракурсhttps://racurs.ua/
Билборды Порошенко. Фото: obozrevatel.com
В украинских городах появились билборды в стилистике Порошенко с надписью «Конец» (ФОТО)https://racurs.ua/n120745-v-ukrainskih-gorodah-poyavilis-bilbordy-v-stilistike-poroshenko-s-nadpisu-konec-foto.htmlРакурс
В украинских городах появились билборды в стилистике агитационной компании Петра Порошенко с надписью «Конец».
Пользователи соцсетей поделились фотографиями этих билбордов. На данный момент такие борды заметили в Киеве и Черновцах.
Предвыборные штабы кандидатов в президенты еще не прокомментировали ситуацию. Кто является заказчиком столь провокационной рекламы еще не известно. Пользователи соцсетей называют эти борды черным пиаром.
Сегодня во время встречи с журналистами на НСК «Олимпийском» Порошенко рассказал о том, почему использовал в своей рекламе изображение президента РФ Владимира Путина. Порошенко напомнил, что в своих выступлениях президент РФ неоднократно заявлял, что его устроит любой президент Украины, кроме Порошенко. Поэтому, по словам действующего президента Украины, стране необходим опытный человек, который сможет противостоять агрессии России.
Загрузка...