Порошенко объяснил, почему сравнил Зеленского с Путиным на своих бордах

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Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему его команда распространила по стране после первого тура выборов борды с изображением президента РФ Владимира Путина.

Многие избиратели увидели в этой рекламе намек на то, что пиарщики Порошенко сравнивают Путина с кандидатом Владимиром Зеленским.

На дебатах, которые происходят сегодня в пресс-зале НСК «Олимпийский», Порошенко заявил, что не намерен сравнивать Зеленского с Путиным.

«Я не ставлю между ними знак равенства», — заявил Порошенко.

В то же время он напомнил, что президент РФ во время предвыборной кампании в Украине неоднократно заявлял, что России выгоден любой новый президент, кроме Порошенко.

«Поэтому Украине нужно выбрать сильного, опытного кандидата, способного противостоять России», — считает Порошенко.

Он напомнил, что Россия в 2019 году заморозила вопрос освобождения украинских заложников и захваченных в плен моряков, ожидая смены власти в Украине.