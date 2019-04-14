Порошенко объяснил, почему сравнил Зеленского с Путиным на своих бордахhttps://racurs.ua/n120727-poroshenko-obyasnil-pochemu-sravnil-zelenskogo-s-putinym-na-svoih-bordah.htmlРакурс
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему его команда распространила по стране после первого тура выборов борды с изображением президента РФ Владимира Путина.
Многие избиратели увидели в этой рекламе намек на то, что пиарщики Порошенко сравнивают Путина с кандидатом Владимиром Зеленским.
На дебатах, которые происходят сегодня в пресс-зале НСК «Олимпийский», Порошенко заявил, что не намерен сравнивать Зеленского с Путиным.
«Я не ставлю между ними знак равенства», — заявил Порошенко.
В то же время он напомнил, что президент РФ во время предвыборной кампании в Украине неоднократно заявлял, что России выгоден любой новый президент, кроме Порошенко.
«Поэтому Украине нужно выбрать сильного, опытного кандидата, способного противостоять России», — считает Порошенко.
Он напомнил, что Россия в 2019 году заморозила вопрос освобождения украинских заложников и захваченных в плен моряков, ожидая смены власти в Украине.