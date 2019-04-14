Порошенко дебатирует с журналистами в пресс-зале НСК «Олимпийский»

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Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 года Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский». Он дебатирует с экспертами и журналистами в пресс-зале НСК «Олимпийский».

Встреча проходит без кандидата Владимира Зеленского, хотя на сцене присутствуют две небольшие трибуны для выступлений. Модератором встречи является журналист Андрей Куликов.

Сначала Порошенко вышел к людям на площади перед стадионом и обещал прийти к избирателям после общения с журналистами.

Вокруг самой большой спортивной арены страны утром 14 апреля было много правоохранителей. К стадиону понемногу стекались люди. Его украшено цветами предвыборной кампании действующего президента, на площадях возле НСК публику «разогревают» концертами украинских исполнителей.

Дебаты Порошенко и Зеленского получили длинную историю. После первого тура выборов Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК «Олимпийский». Зеленский в видеообращении заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля. У президента ответили, что Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14-го, и 19 апреля.

В команде Зеленского заявили, что не придут на дебаты на стадион 14 апреля. В свою очередь, в штабе этого кандидата предложили дебатировать с Порошенко в прямом эфире по телемосту.

Сегодня команда Порошенко выдвинула условие своего участия в дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Действующий президент согласился принять участие в дебатах 19 апреля на стадионе, если время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного.

Представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что Порошенко пойдет на НОТУ соответствии с законодательством.