Дебаты на стадионе: Порошенко выбрал модератором журналиста. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120725-debaty-na-stadione-poroshenko-vybral-moderatorom-jurnalista.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил главу «Громадського радіо» Андрея Куликова модерировать сегодняшние дебаты на стадионе «Олимпийский».

Журналист на приглашение ответил согласием. Ожидается, что сегодняшние дебаты на стадионе стартуют в 14.14. Об этом сообщает «Громадське радіо»

Вчера президент записал очередное обращение к кандидату Владимиру Зеленскому и вновь позвал его на дебаты 14 апреля. В свою очередь Зеленский заявил, что дебаты на стадионе пройдут в 19.00 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что 19 апреля действующий президент придет на стадион, только если время не совпадет с проведением официальных дебатов в студии «Суспільного». Согласно анонсу, они начнутся 20.00 и у кандидатов на пост главы государства будет для общения только один час.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения выступлений кандидатов. С предвыборной агитацией Порошенко и Зеленский смогут выступить 17 апреля на радио, а 18 апреля выделят эфирное время на телевидении. У каждого кандидата будет по полчаса на каждом из медиаканалов.