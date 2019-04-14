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Ракурс
Дебаты на стадионе: Порошенко выбрал модератором журналиста. Фото: YouTube

Дебаты на стадионе: Порошенко выбрал модератором журналиста

14 апр 2019, 13:51
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Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил главу «Громадського радіо» Андрея Куликова модерировать сегодняшние дебаты на стадионе «Олимпийский».

Журналист на приглашение ответил согласием. Ожидается, что сегодняшние дебаты на стадионе стартуют в 14.14. Об этом сообщает «Громадське радіо»

Вчера президент записал очередное обращение к кандидату Владимиру Зеленскому и вновь позвал его на дебаты 14 апреля. В свою очередь Зеленский заявил, что дебаты на стадионе пройдут в 19.00 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что 19 апреля действующий президент придет на стадион, только если время не совпадет с проведением официальных дебатов в студии «Суспільного». Согласно анонсу, они начнутся 20.00 и у кандидатов на пост главы государства будет для общения только один час.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения выступлений кандидатов. С предвыборной агитацией Порошенко и Зеленский смогут выступить 17 апреля на радио, а 18 апреля выделят эфирное время на телевидении. У каждого кандидата будет по полчаса на каждом из медиаканалов.


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