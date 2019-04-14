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Дебати на стадіоні: Порошенко обрав модератором журналіста. Фото: YouTube
Дебати на стадіоні: Порошенко обрав модератором журналістаhttps://racurs.ua/ua/n120725-debaty-na-stadioni-poroshenko-vybrav-moderatorom-jurnalista.htmlРакурс
Чинний президент України Петро Порошенко запросив голову «Громадського радіо» Андрія Куликова модерувати сьогоднішні дебати на стадіоні «Олімпійський».
Журналіст на запрошення відповів згодою. Очікується, що сьогоднішні дебати на стадіоні стартують о 14.14. Про це повідомляє «Громадське радіо»
Вчора президент записав чергове звернення до кандидата Володимира Зеленського та знову покликав його на дебати 14 квітня. У свою чергу Зеленський заявив, що дебати на стадіоні пройдуть о 19.00 19 квітня.
У штабі Порошенка повідомили, що 19 квітня чинний президент прийде на стадіон, тільки якщо час не співпаде з проведенням офіційних дебатів в студії «Суспільного». Згідно з анонсом, вони почнуться о 20.00 і у кандидатів на пост голови держави буде для спілкування тільки одна година.
Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення виступів кандидатів. З передвиборчою агітацією Порошенко і Зеленський зможуть виступити 17 квітня на радіо, а 18 квітня виділять ефірний час на телебаченні. У кожного кандидата буде по півгодини на кожному з медіаканалів.
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