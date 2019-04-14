Дебати на стадіоні: Порошенко обрав модератором журналіста. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120725-debaty-na-stadioni-poroshenko-vybrav-moderatorom-jurnalista.html

Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко запросив голову «Громадського радіо» Андрія Куликова модерувати сьогоднішні дебати на стадіоні «Олімпійський».

Журналіст на запрошення відповів згодою. Очікується, що сьогоднішні дебати на стадіоні стартують о 14.14. Про це повідомляє «Громадське радіо»

Вчора президент записав чергове звернення до кандидата Володимира Зеленського та знову покликав його на дебати 14 квітня. У свою чергу Зеленський заявив, що дебати на стадіоні пройдуть о 19.00 19 квітня.

У штабі Порошенка повідомили, що 19 квітня чинний президент прийде на стадіон, тільки якщо час не співпаде з проведенням офіційних дебатів в студії «Суспільного». Згідно з анонсом, вони почнуться о 20.00 і у кандидатів на пост голови держави буде для спілкування тільки одна година.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення виступів кандидатів. З передвиборчою агітацією Порошенко і Зеленський зможуть виступити 17 квітня на радіо, а 18 квітня виділять ефірний час на телебаченні. У кожного кандидата буде по півгодини на кожному з медіаканалів.