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Ракурс
Дебати на стадіоні: Порошенко обрав модератором журналіста. Фото: YouTube

Дебати на стадіоні: Порошенко обрав модератором журналіста

14 кві 2019, 13:51
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Чинний президент України Петро Порошенко запросив голову «Громадського радіо» Андрія Куликова модерувати сьогоднішні дебати на стадіоні «Олімпійський».

Журналіст на запрошення відповів згодою. Очікується, що сьогоднішні дебати на стадіоні стартують о 14.14. Про це повідомляє «Громадське радіо»

Вчора президент записав чергове звернення до кандидата Володимира Зеленського та знову покликав його на дебати 14 квітня. У свою чергу Зеленський заявив, що дебати на стадіоні пройдуть о 19.00 19 квітня.

У штабі Порошенка повідомили, що 19 квітня чинний президент прийде на стадіон, тільки якщо час не співпаде з проведенням офіційних дебатів в студії «Суспільного». Згідно з анонсом, вони почнуться о 20.00 і у кандидатів на пост голови держави буде для спілкування тільки одна година.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення виступів кандидатів. З передвиборчою агітацією Порошенко і Зеленський зможуть виступити 17 квітня на радіо, а 18 квітня виділять ефірний час на телебаченні. У кожного кандидата буде по півгодини на кожному з медіаканалів.


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