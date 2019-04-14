Дебаты Порошенко со стадионом. Что происходит на НСК «Олимпийский»

https://racurs.ua/n120724-debaty-poroshenko-so-stadionom-chto-proishodit-na-nsk-olimpiyskiy-foto-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве готовятся к дебатам между кандидатами на пост президента Украины, которые 14 апреля должны состояться на НСК «Олимпийский». Скорее всего, на стадион прибудет только кандидат Петр Порошенко.

В центре столицы вокруг крупнейшей спортивной арены страны в эти минуты много правоохранителей, патрулирует даже конная полиция. Стадион забрендирован в цвета предвыборной кампании действующего президента, на площадях возле НСК публику «разогревают» концертами украинских исполнителей.

Сегодня команда Порошенко выдвинула условие своего участия в дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Действующий президент согласился принять участие в дебатах 19 апреля на стадионе, если время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного.

Представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что Порошенко пойдет на НОТУ в соответствии с законодательством.

После первого тура выборов Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК «Олимпийский». Зеленский в видеообращении заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля. У президента ответили, что Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14-го, и 19 апреля.

В команде Зеленского заявили, что не придут на дебаты на стадион 14 апреля. В свою очередь, в штабе этого кандидата предложили дебатировать с Порошенко в прямом эфире по телемосту.