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Дебати Порошенка зі стадіоном. Що відбувається на НСК «Олімпійський»

Дебати Порошенка зі стадіоном. Що відбувається на НСК «Олімпійський» (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 кві 2019, 13:37
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У Києві готуються до дебатів між кандидатами на посаду президента України, які 14 квітня мають відбутися на НСК «Олімпійський». Найімовірніше, на стадіон прибуде тільки кандидат Петро Порошенко.

У центрі столиці навколо найбільшої спортивної арени країни у ці хвилини багато правоохоронців, патрулює навіть кінна поліція. Стадіон забрендовано у кольори передвиборчої кампанії чинного президента, на площах біля НСК публіку «розігрівають» концертами українських виконавців.

Сьогодні команда Порошенко висунула умову щодо своєї участі в дебатах на НСК «Олімпійський» 19 квітня. Чинний президент погодився взяти участь в дебатах 19 квітня на стадіоні, якщо час цієї дискусії не збігатиметься з офіційним часом дебатів в ефірі Суспільного.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв повідомив, що Порошенко піде на НСТУ відповідно до законодавства.

Дебати Порошенка зі стадіоном, фото — Фейсбук Євген Плінський

Після першого туру виборів Порошенко заявив, що чекає кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський». Зеленський у відеозверненні заявив, що його дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня. У президента відповіли, що Порошенко чекає на Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

У команді Зеленського заявили, що не прийдуть на дебати на стадіон 14 квітня. Своєю чергою, у штабі цього кандидата запропонували дебатувати із Порошенком у прямому ефірі по телемосту.

Дебати Порошенка зі стадіоном, фото — Фейсбук Євген Плінський

Дебати Порошенка зі стадіоном, фото — Фейсбук Євген Плінський

Дебати Порошенка зі стадіоном, фото — Фейсбук Євген Плінський

Джерело: Ракурс


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