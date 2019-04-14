Погода в Україні 15 квітня: на заході сонце, а в інших областях буде дощ. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 15 квітня буде прохолодною і дощовою. Опади очікуються в південних, східних і центральних областях.

Температура повітря в західних областях вдень становитиме 8−10° тепла, на півдні 11−13° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 15 квітня буде прохолодною, вдень буде невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме від 1° морозу до 1° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля. Очікується вітер зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові завтра, 15 квітня, буде сонячно, але більш прохолодно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, а вдень піднімуться до 8−10° вище нуля.

Погода в Дніпрі 15 квітня теплою, синоптики прогнозують сильні дощі протягом доби. Температура повітря вночі становитиме 3−5° вище нуля, а вдень підніметься до 9−11° тепла.

У Харкові 15 квітня очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° вище нуля, а вдень — 12−14° тепла.

Погода в Одесі 15 квітня буде більш прохолодною. Протягом доби очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують 6−8° вище нуля вночі і 11−13° тепла вдень.

Магнітні бурі в Києві 15 квітня не очікуються. Протягом доби прогнозуються невеликі обурення магнітосфери Землі, які буду чергуватися з періодами спокою.