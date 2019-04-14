Літак зіткнувся з вертольотом: загинули двоє осіб, є поранені (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n120722-litak-zitknuvsya-z-vertolotom-zagynuly-dvoie-osib-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

У Непалі жертвами зіткнення літака і вертольота стали двоє осіб. Ще кілька осіб отримали сьогодні поранення. Трагічний інцидент стався в аеропорту Лукла.

Вранці зіткнулися гелікоптер Manang Air і літак Summit Air (позивний 9N-AMH). Встановлено, що вертоліт в момент зіткнення був припаркований в приміщенні аеропорту. Про це повідомляє China.org.

За даними місцевої влади, літак прямував в Катманду з Лукли. Через сильний вітер все польоти з цього аеропорту здійснюються вранці.

Аеропорт Лукла є найближчим до найвищої вершини гори Джомолунгма. У цю пору року аеропорт приймає близько 50 рейсів щодня. Пік альпіністського сезону припадає на квітень-травень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з новими даними, літак Качинського знищили вибухи. Авіакатастрофа Ту-154М сталася в квітні 2010 року. Тоді розбився президент Польщі Лех Качинський, а також загинули 96 осіб.