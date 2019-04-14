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Ракурс
Літак зіткнувся з вертольотом: загинули двоє осіб, є поранені (ФОТО)

Літак зіткнувся з вертольотом: загинули двоє осіб, є поранені (ФОТО)

14 кві 2019, 12:49
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У Непалі жертвами зіткнення літака і вертольота стали двоє осіб. Ще кілька осіб отримали сьогодні поранення. Трагічний інцидент стався в аеропорту Лукла.

Вранці зіткнулися гелікоптер Manang Air і літак Summit Air (позивний 9N-AMH). Встановлено, що вертоліт в момент зіткнення був припаркований в приміщенні аеропорту. Про це повідомляє China.org.

Літак зіткнувся з вертольотом: загинули двоє осіб. Фото: AirCrashMayday

За даними місцевої влади, літак прямував в Катманду з Лукли. Через сильний вітер все польоти з цього аеропорту здійснюються вранці.

Через зіткнення самольоту та вертольоту постраждали люди

Аеропорт Лукла є найближчим до найвищої вершини гори Джомолунгма. У цю пору року аеропорт приймає близько 50 рейсів щодня. Пік альпіністського сезону припадає на квітень-травень.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з новими даними, літак Качинського знищили вибухи. Авіакатастрофа Ту-154М сталася в квітні 2010 року. Тоді розбився президент Польщі Лех Качинський, а також загинули 96 осіб.


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