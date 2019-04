Український боксер Сергій Дерев’янченко переміг німця, який виступає у середній вазі, Джека Кулкая і тепер претендує на звання чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

В американському Міннеаполісі пройшов поєдинок на право претендувати на звання чемпіона світу. Дерев’янченко, який раніше поступився Даніелу Джейкобсу, переміг німецького боксера за очками. Про це повідомляє sport.ua.

Перші три раунди Кулкай показував перевагу на рингу, проте після четвертого раунду Дерев’янченко перехопив ініціативу і вів бій у зручній для себе середній дистанції.

Хоча боксер намагався достроково завершити бій, Кулкай чинив відчайдушний опір, а наприкінці 10-го раунду німець і зовсім мало не відправив українця в нокдаун.

.@jackculcay catches Derevyanchenko with a right hand, hurting him as RD10 comes an end. #PBConFS1#DerevyanchenkoCulcaypic.twitter.com/KAXHXWs5uf