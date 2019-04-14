Боксер Дерев'янченко претендує на звання чемпіона світу за версією IBF. Фото:XSPORT

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Ракурс

Український боксер Сергій Дерев’янченко переміг німця, який виступає у середній вазі, Джека Кулкая і тепер претендує на звання чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

В американському Міннеаполісі пройшов поєдинок на право претендувати на звання чемпіона світу. Дерев’янченко, який раніше поступився Даніелу Джейкобсу, переміг німецького боксера за очками. Про це повідомляє sport.ua.

Перші три раунди Кулкай показував перевагу на рингу, проте після четвертого раунду Дерев’янченко перехопив ініціативу і вів бій у зручній для себе середній дистанції.

Хоча боксер намагався достроково завершити бій, Кулкай чинив відчайдушний опір, а наприкінці 10-го раунду німець і зовсім мало не відправив українця в нокдаун.

Два останні раунди пройшли для українця досить складно, але судді все ж прийняли рішення на користь Дерев’янченка, який переміг Кулкая з невеликим відривом.

Очікується, що українець знову зустрінеться з Джейкобсом, так як саме він володіє поясом IBF.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Дерев’янченко увійшов в топ-кращих спортсменів минулого року.