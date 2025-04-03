УЄФА вшанувала пам’ять ексфутболіста збірної рф, ліквідованого на війні в Україні

https://racurs.ua/ua/n205300-uiefa-vshanuvala-pam-yat-eksfutbolista-zbirnoyi-rf-likvidovanogo-na-viyni-v-ukrayini.html

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На конгресі УЄФА у Белграді вшанували памʼять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них опинився колишній футболіст збірної рф Олексій Бугаєв.

Він завершив футбольну карʼєру в 2010 році. У вересні 2024-го Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків, а вже наприкінці грудня стало відомо, що він загинув на фронті.

Офіційний паблік УАФ тим часом інформує: