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Ракурс
УЕФА почтила память эксфутболиста сборной рф, ликвидированного на войне в Украине

УЕФА почтила память эксфутболиста сборной рф, ликвидированного на войне в Украине

3 апр 2025, 16:07
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На конгресі УЄФА у Белграді вшанували памʼять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них опинився колишній футболіст збірної рф Олексій Бугаєв.

Він завершив футбольну карʼєру в 2010 році. У вересні 2024-го Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків, а вже наприкінці грудня стало відомо, що він загинув на фронті.

Офіційний паблік УАФ тим часом інформує:

У Белграді відбувся 49-й Конгрес УЄФА: вибори у Виконавчий комітет та звернення УАФ щодо неприпустимості повернення представників рф до міжнародних змагань

У ході заходу було обрано нових членів Виконавчого комітету — вісім представників отримали мандат на чотирирічний термін, а ще двоє - на дворічний.

Крім того, Виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся з офіційним листом до представників усіх європейських футбольних національних асоціацій та УЄФА.

У ньому УАФ наголошує щодо неприпустимості та недоцільності обговорення та розгляду питань часткового скасування обмежень щодо рф в умовах триваючої агресії проти України.

Источник: Ракурс


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