УЕФА почтила память эксфутболиста сборной рф, ликвидированного на войне в Украине

https://racurs.ua/n205300-uefa-pochtila-pamyat-eksfutbolista-sbornoy-rf-likvidirovannogo-na-voyne-v-ukraine.html

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На конгресі УЄФА у Белграді вшанували памʼять російських футболістів, тренерів та суддів, які померли у 2024 році. Серед них опинився колишній футболіст збірної рф Олексій Бугаєв.

Він завершив футбольну карʼєру в 2010 році. У вересні 2024-го Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків, а вже наприкінці грудня стало відомо, що він загинув на фронті.

Офіційний паблік УАФ тим часом інформує: