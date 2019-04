Украинский боксер Сергей Деревянченко победил немецкого средневеса Джека Кулкая и теперь претендует на звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

В американском Миннеаполисе прошел поединок на право претендовать на звание чемпиона мира. Деревянченко, который ранее уступил Даниэлу Джейкобсу, победил немецкого боксера по очкам. Об этом сообщает sport.ua.

Первые три раунда Кулкай показывал преимущество на ринге, однако после четвертого раунда Деревянченко перехватил инициативу и вел бой в удобной для себя средней дистанции.

Хотя боксер пытался досрочно завершить бой, Кулкай оказывал отчаянное сопротивление, а в конце 10-го раунда немец и вовсе чуть не отправил украинца в нокдаун.

Оставшиеся два раунда прошли для украинца достаточно сложно, но судьи все же склонились в пользу Деревянченко, который победил Кулкая с небольшим отрывом.

.@jackculcay catches Derevyanchenko with a right hand, hurting him as RD10 comes an end. #PBConFS1#DerevyanchenkoCulcaypic.twitter.com/KAXHXWs5uf