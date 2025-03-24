росія вбила бабусю Олімпійських чемпіонок з біатлону Віти та Валентини Семеренко

https://racurs.ua/ua/n205045-rosiya-vbyla-babusu-olimpiyskyh-chempionok-z-biatlonu-vity-ta-valentyny-semerenko.html

Ракурс

Титулована українська біатлоністка Віта Семеренко повідомила, що 23 березня її бабуся загинула в наслідок обстрілу російськими військами селища Краснопілля, що на Сумщині.

23 березня перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди — ви звірі, і розплата прийде, — написала Віта Семеренко.

«Ракурс» писав, що нова президентка МОК Кірсті Ковентрі хоче повернути росію на Олімпійські ігри.

Вона зазначила, що бачить «непослідовність», коли «виділяють росію, в той час, як на її власному континенті (Африці) відбуваються конфлікти».

Ковентрі вступить на посаду після передання повноважень 23 червня 2025 року. Вона змінить на посаді президента Томаса Баха, якого було обрано 2013 року і переобрано 2021 року.