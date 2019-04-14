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Ракурс
Самолет столкнулся с вертолетом: погибли два человека, есть раненые. Фото: twitter/Nepal_ko_banda

Самолет столкнулся с вертолетом: погибли два человека, есть раненые (ФОТО)

14 апр 2019, 12:49
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В Непале жертвами столкновения самолета и вертолета стали два человека. Еще несколько человек получили сегодня ранения. Трагический инцидент произошел в аэропорту Лукла.

Утром столкнулись вертолет Manang Air и самолет Summit Air (позывной 9N-AMH). Установлено, что вертолет в момент столкновения был припаркован в помещении аэропорта. Об этом сообщает China.org.

Самолет столкнулся с вертолетом: погибли два человека. Фото: AirCrashMayday

По данным местных властей, самолет направлялся в Катманду из Луклы. Из-за сильного ветра все полеты из этого аэропорта осуществляются утром.

В столкновении самолета с вертолетом пострадали люди

Аэропорт Лукла является ближайшим к самой высокой вершине горы Джомолунгма. В это время года аэропорт принимает около 50 рейсов ежедневно. Пик альпинистского сезона припадает на апрель-май.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно новым данным, самолет Качиньского уничтожили взрывы. Авиакатастрофа Ту-154М произошла в апреле 2010 года. Тогда разбился президент Польши Лех Качиньский, а также погибли 96 человек.


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