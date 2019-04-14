Самолет столкнулся с вертолетом: погибли два человека, есть раненые. Фото: twitter/Nepal_ko_banda

https://racurs.ua/n120722-samolet-stolknulsya-s-vertoletom-pogibli-dva-cheloveka-est-ranenye-foto.html

Ракурс

В Непале жертвами столкновения самолета и вертолета стали два человека. Еще несколько человек получили сегодня ранения. Трагический инцидент произошел в аэропорту Лукла.

Утром столкнулись вертолет Manang Air и самолет Summit Air (позывной 9N-AMH). Установлено, что вертолет в момент столкновения был припаркован в помещении аэропорта. Об этом сообщает China.org.

По данным местных властей, самолет направлялся в Катманду из Луклы. Из-за сильного ветра все полеты из этого аэропорта осуществляются утром.

Аэропорт Лукла является ближайшим к самой высокой вершине горы Джомолунгма. В это время года аэропорт принимает около 50 рейсов ежедневно. Пик альпинистского сезона припадает на апрель-май.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно новым данным, самолет Качиньского уничтожили взрывы. Авиакатастрофа Ту-154М произошла в апреле 2010 года. Тогда разбился президент Польши Лех Качиньский, а также погибли 96 человек.