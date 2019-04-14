Погода в Украине 15 апреля: на западе солнце, а в остальных областях будет дождь. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 апреля будет прохладной и дождливой. Осадки ожидаются в южных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха в западных областях днем ​​будет составлять 8−10° тепла, на юге 11−13° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 15 апреля будет прохладной, днем будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​- 8−10° выше нуля. Ожидается ветер со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове завтра, 15 апреля, будет солнечно, но более прохладно. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем ​​поднимутся до 8−10° выше нуля.

Погода в Днепре 15 апреля будет теплой, синоптики прогнозируют сильные дожди в течение суток. Температура воздуха ночью составит 3−5° выше нуля, а днем ​​поднимется до 9−11° тепла.

В Харькове 15 апреля ожидаются дожди. Столбики термометров ночью покажут 6−8° выше нуля, а днем ​​- 12−14° тепла.

Погода в Одессе 15 апреля будет более прохладной. В течение суток ожидается небольшой ливень. Синоптики прогнозируют 6−8° выше нуля ночью и 11−13° тепла днем.

Магнитные бури в Киеве 15 апреля не ожидаются. В течение суток прогнозируются небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые буду чередоваться с периодами покоя.